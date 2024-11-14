Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3,23 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ihbar sonucu takibe alınan bir şahıs ekiplerce durduruldu. Şahsın üzerinde ve aracında arama yapan jandarma ekipleri tarafından 3,23 gram metamfetamin maddesi ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına şahıs ifadesinin ardından sevk edildiği Savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK