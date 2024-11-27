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Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucu 35,05 gram bonzai ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şahsın üzerinde ve bulundukları ikamette yapılan aramada, 35,05 gram bonzai, birer adet sigara sarma kağıdı ve esrar öğütücü aparat, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Bir şüpheliye ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 4 bin 538 TL idari para cezası uygulanırken, gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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