Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucu 35,05 gram bonzai ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şahsın üzerinde ve bulundukları ikamette yapılan aramada, 35,05 gram bonzai, birer adet sigara sarma kağıdı ve esrar öğütücü aparat, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Bir şüpheliye ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 4 bin 538 TL idari para cezası uygulanırken, gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK