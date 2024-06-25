Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Safranbolu ilçesinde düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 7 parça halinde alüminyum folyo içerisinde 25,24 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet ambalajlama paketi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan evinde ruhsatsız av tüfeği bulunduran şahsa da 4 bin 538 TL idari para cezası uygulandı. - KARABÜK