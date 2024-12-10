Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaptıkları operasyonda 1 şahsın üzerinde ve eşyalarında 3 bin 870 gram bonzai ham maddesi ve 16,415 gram bonzai çözeltisinde kullanılan sıvı solüsyon ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KARABÜK