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Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında toplamda 3 bin 870 gram bonzai ham maddesi ve 16,415 gram bonzai çözeltisi ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaptıkları operasyonda 1 şahsın üzerinde ve eşyalarında 3 bin 870 gram bonzai ham maddesi ve 16,415 gram bonzai çözeltisinde kullanılan sıvı solüsyon ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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