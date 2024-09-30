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Safranbolu'da Uyuşturucu Baskını: 3 Kişi Tutuklandı

Safranbolu'da Uyuşturucu Baskını: 3 Kişi Tutuklandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uyuşturucu alemi yapılan bir eve yapılan baskında 3 kişi yakalandı ve tutuklandı. Jandarma, baskında çok miktarda uyuşturucu madde ve sahte kimlik ele geçirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uyuşturucu alemi yapılan bir eve yapılan baskında yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik ve İstihbarat ile Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri içerisinde biri bayan 3 şahsın uyuşturucu alemi yaptığı bir eve baskın yapmış, İlayda S. ile Alihan Ö. ve Ertuğrul İ. isimli 3 şahsı suç üstü yakalarken, 20,87 gram metamfetamin, 1,07 gram eroin, 2,08 gram sıvı esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ile bir adet sahte kimlik ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL ele geçirmişti.

Jandarmadaki ifadeleri alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi sevk edildikleri Safranbolu adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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