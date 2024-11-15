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Safranbolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Safranbolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu Barış Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. K.K. idaresindeki 78 AAC 339 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.S. idaresindeki 06 CKB 703 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü K.K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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