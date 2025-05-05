Safranbolu'da Ters Dönerek Kaza Yapan Otomobil Maddi Hasara Neden Oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ters dönerken, kazada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Gayzabaşı köyünde meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil yoldan çıkarak ters döndü. Kazada otomboil sürücü kendi imkanları ile aracından çıkarken, maddi hasar oluştu. Kaza gece yarısı meydana geldiğinden, yol uzun bir süre trafiğe kapalı kalırken otomobil ise gündüz çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK