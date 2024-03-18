Safranbolu'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşanan olayda, 14 yaşındaki bir çocuk tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün akşam İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda 14 yaşındaki A.S., tartıştığı Recep Hamleci'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası yakalanan çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.S., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK