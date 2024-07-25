Safranbolu'da Tarihi Eser Operasyonu: 60 Sikke ve Diğer Objeler Ele Geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir şahsın üzerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 60 adet sikke, 1 adet yüzük, 2 adet kolye ucu ve 1 adet hayvan figürlü obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesinde bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 60 adet

sikke, 1 adet yüzük, 2 adet kolye ucu ve 1 adet hayvan figürlü obje ele geçirdi. Ele geçirilen objelere el konulurken, şahıs gözaltına alındı. - KARABÜK