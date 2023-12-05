Safranbolu'da Tarihi Eser Operasyonu: 123 Obje Ele Geçirildi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 123 adet obje ele geçirildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda M.D isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen 123 adet obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 123 adet obje ele geçirildi.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda M.D isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen 123 adet obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARABÜK