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Safranbolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çevrikköprü mevkisinde meydana geldi. Kastamonu'dan Karabük'e seyir halinde olan H.İ.Ç. idaresindeki 55 ARB 36 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla atıp yolun karşısına geçti. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Safranbolu 3-sayfa trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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