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Safranbolu'da Şüpheli Üzerinde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Safranbolu'da Şüpheli Üzerinde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma, durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde buldu. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile 0,21 gram esrar ele geçirildi.

Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelenilen bir şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile 0,21 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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