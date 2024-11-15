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Safranbolu'da Sobadan Çıkan Yangında Engelli Genç Son Anda Kurtuldu

Safranbolu'da Sobadan Çıkan Yangında Engelli Genç Son Anda Kurtuldu
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yüzde 60 engelli Ömer Ekemen'in yaşadığı evde sobadan çıkan yangında genç son anda kurtuldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sobadan çıkan yangında tek katlı ev alevlere teslim olurken yüzde 60 engelli olan bir genç ise son anda kurtuldu.

Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Gülenler Sokak'ta meydana geldi. Yüzde 60 engelli Ömer Ekemen'in yalnız yaşadığı tek katlı evde gece yarısı sobadan çıktığı tahmin edilen bir yangın meydana geldi. Alevlerin bir anda tüm evi kapladığı yangında engelli genç son anda evin dışına çıkarak kurtulurken evden yükselen alevler ise adeta gecenin karanlığını aydınlattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangında hafif şekilde yaralanan Ekemen, ambulansla Safranbolu devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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