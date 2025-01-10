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Safranbolu'da Silahlı Kuyumcu Soygunu

Safranbolu'da Silahlı Kuyumcu Soygunu
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde silahlı ve maskeli 3 hırsız, bir kuyumcu dükkanını soyarak yaklaşık 20 kilo altınla kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızların kaçma anları yer alıyor. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kuyumcu dükkanını soyan silahlı ve maskeli hırsızların mahalle arasına kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sadri Artunç Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda kar maskeli ve silahlı 3 şahıs, çalışanları etkisiz hale getirerek yaklaşık 20 kilo altını çalarak kaçtı. Kaçan şahısların yakalaması çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı şahısların kaçtıkları bölgede çalınan altınları ele geçirdi.

Öte yandan soygunun ardından hırsızların İsmetpaşa Mahallesi istikametine koşarak kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kanyona doğru koşan şüphelilerin bir süre sonra gözden kayboldukları yer alıyor.

Kaçan şahısların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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