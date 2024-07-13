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Safranbolu'da sağanak yağmur sonrası istinat duvarı çöktü

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çökme, yakındaki bir ev için tehlike oluşturdu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak yağmur sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün Safranbolu'da etkili olan sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Esentepe Mahallesi Selvi Caddesi'nde site içerisindeki istinat duvarının bir bölümü heyelan nedeniyle çöktü. Duvarın çökmesinin ise 2 metre uzaklıktaki 3 katlı ev için tehlike oluşturduğu belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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