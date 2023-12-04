Safranbolu'da park halindeki otomobil çalındı, şüpheli otostop çekerken yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki bir otomobil çalındı. Şüpheli, 6 saat sonra otostop çekerken polis tarafından yakalandı. Otomobil, sahibine teslim edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobili çalan şüpheli, 6 saat sonra otostop çekerken polislere yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Babasına misafirliğe gittiği evden çıkan Bilal Duman, otomobilini park ettiği yerde göremeyince polisi arayarak aracının çalındığını ihbarını yaptı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelendi. Ekipler, aracın Kastamonu yönüne gittiğini belirledikten sonra sürücünün peşine düştü. Ekipler, Yazıköy köyü kavşağı mevkiinde terk edilmiş olarak buldukları otomobilin yaklaşık 50 metre uzağında olayın şüphelisi M.G.'yi otostop çekerken yakaladı. Otomobildeki bir çift bot ve tamir bakım seti çantasının üzerinden çıktığı M.G., gözaltına alındı. Otomobil, parmak izi çalışmasının ardından sahibine teslim edildi.

Araç sahibi Bilal Duman, babasına misafirliğe gittiğini ve çıkışta aracının park ettiği yerde olmadığını gördüğünü ifade ederek, " Hemen polise haber verdim. Akşamdan beri arıyorduk. Şahsın aracımda Karabük Safranbolu arasında gezdiğini tespit ettiler. Allah razı olsun emniyet birimlerimiz aracı buldu" dedi. - KARABÜK