Üye Girişi
Haberler

Safranbolu'da park halindeki otomobil çalındı, şüpheli otostop çekerken yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki bir otomobil çalındı. Şüpheli, 6 saat sonra otostop çekerken polis tarafından yakalandı. Otomobil, sahibine teslim edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobili çalan şüpheli, 6 saat sonra otostop çekerken polislere yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Babasına misafirliğe gittiği evden çıkan Bilal Duman, otomobilini park ettiği yerde göremeyince polisi arayarak aracının çalındığını ihbarını yaptı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelendi. Ekipler, aracın Kastamonu yönüne gittiğini belirledikten sonra sürücünün peşine düştü. Ekipler, Yazıköy köyü kavşağı mevkiinde terk edilmiş olarak buldukları otomobilin yaklaşık 50 metre uzağında olayın şüphelisi M.G.'yi otostop çekerken yakaladı. Otomobildeki bir çift bot ve tamir bakım seti çantasının üzerinden çıktığı M.G., gözaltına alındı. Otomobil, parmak izi çalışmasının ardından sahibine teslim edildi.

Araç sahibi Bilal Duman, babasına misafirliğe gittiğini ve çıkışta aracının park ettiği yerde olmadığını gördüğünü ifade ederek, " Hemen polise haber verdim. Akşamdan beri arıyorduk. Şahsın aracımda Karabük Safranbolu arasında gezdiğini tespit ettiler. Allah razı olsun emniyet birimlerimiz aracı buldu" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Safranbolu Karabük Güvenlik Yakalama Hırsızlık Suç 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title