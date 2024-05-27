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Safranbolu'da Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybeden Ercan Gündoğdu Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ercan Gündoğdu, Ankara'da paraşüt kazasında hayatını kaybetti. Gündoğdu'nun cenazesi memleketi Safranbolu'ya getirilerek defnedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ercan Gündoğdu, Ankara'da paraşüt kazasında hayatını kaybetti.

Ankara Ayaş'ta paraşüt kazası geçiren Gündoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gündoğdu'nun cenazesi memleketi Safranbolu'ya getirilerek son yolculuğuna uğurlandı. Emek Mahallesi Yunus Emre Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Gündoğdu, Safranbolu Aile Mezarlığında defnedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Safranbolu Gündoğdu Karabük Ankara Havacılık 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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