Safranbolu'da Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu-Bartın kara yolu Beştepeler mevkiinde meydana geldi. Lütfü Kızıl idaresindeki 78 BS 311 plakalı otomobil, kara bir istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada, sürücüyle birlikte bulunan Servel Kızıl ile Hanife Topal yaralandı. İhbar üzerine olan yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK