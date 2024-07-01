Safranbolu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yunus A. yönetimindeki 06 EAT plakalı otomobil Barış Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredekiler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak otomobilden çıkarılan sürücü ve yolcu Duygu A. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK