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Safranbolu'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'nde meydana geldi. Kıranköy istikametine seyir eden S.M.K. idaresindeki 78 AAK 911 plakalı otomobil, F.U. idaresindeki 34 VPB 71 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada H.K. adlı yolcu hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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