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Safranbolu'da Ormanlık Alanda Kenevir Eken Şahıs Tutuklandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık araziye kenevir eken bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ekimi yapıldığı bilgisini alarak inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda 170 kök kenevir bitkisi tespit edildi ve şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık araziye kenevir eken şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesinde 1 şahsın ormanlık alanda kenevir ektiği bilgisini aldı.

Yapılan incelemelerde ormanlık alana 170 kök kenevir bitkisi ektiği tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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