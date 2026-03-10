Haberler

Evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle mutfakta maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Çevrikköprü-Konarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emre Avcı'ya ait evin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede mutfağı saran dumanı fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın büyümeden söndürülürken, evin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KARABÜK

