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Safranbolu'da Mezarlıkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Alören köyü mezarlığında çıkan örtü yangını, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mezarlıkta çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Alören köyü mezarlığında meydana geldi. Mezarlıktaki otların bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonrası yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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