Safranbolu'da Mezarlıkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mezarlıkta çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Alören köyü mezarlığında meydana geldi. Mezarlıktaki otların bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonrası yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK