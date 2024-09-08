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Safranbolu'da meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu-Bartın karayolu İnceçay Köyü mevkiinde meydana geldi. S.A. idaresindeki 78 AC 765 plakalı otomobil, A.S. idaresindeki 34 RY 1878 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ş.S.Ç, T.A. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İkinci kaza ise Pelitören köyü yakınlarında meydana geldi. Selma Gündoğdu Özyürek (47) idaresindeki elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada yolcu olarak bulunan H.E.Ö. (26) yaralanırken, sürücü Özyürek olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı H.E.Ö. Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Özyürek'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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