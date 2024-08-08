Üye Girişi
Haberler

Safranbolu'da kum dolu tır dorsesi devrildi, yol tekrar açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kum dolu tır dorsesinin devrilmesi sonucu ulaşıma kapanan kara yolu yeniden açıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kum dolu tır dorsesinin devrilmesi sonucu ulaşıma kapanan kara yolu yeniden açıldı.

Kaza, Safranbolu-Bartın kara yolu Ahmetusta mevkiinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 18 ABC 670 plakalı tır Bartın istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünde çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tırın kum dolu dorsesi devrildi. Kazadan şans eseri yaralanan olmazken yol çift yönlü ulaşıma kapanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucuna dorse ile kumun kaldırılmasıyla trafik yeniden ulaşıma açıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Safranbolu Ulaşım Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title