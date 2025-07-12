Safranbolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı: Sürücü Yaralandı

Safranbolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobil sürücüsü, kontrolden çıkarak bir apartmanın duvarına çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesinde meydana geldi. Selçuk D. idaresindeki 78 AAJ 742 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir apartmanın duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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