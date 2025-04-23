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Safranbolu'da Kavga, Polis Ekiplerine Zor Anlar Yaşattı

Safranbolu'da Kavga, Polis Ekiplerine Zor Anlar Yaşattı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kavgada bir şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı. İki kişi arasında çıkan kavgada, müdahale eden polis ekipleri zor anlar yaşarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kavgaya karışan bir şahsın polis ekiplerine yaşattığı zor anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Misak-ı Milli Meydanında meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Polis ekiplerinin araya girmesine rağmen karşısındakine saldırmaya çalışan şahıs yediği yumrukla yere yığıldı. Güçlükle kontrol altına alınan şahsın, polis ekiplerine yaşattığı zor anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Birbirinden şikayetçi olan şahıslar polis merkezine götürüldü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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