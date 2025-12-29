Haberler

Safranbolu'da kar nedeniyle çatı ve tenteneler çöktü

Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası bazı iş yerlerinin çatıları ve tenteleri çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar ağırlığını kaldıramayan bazı iş yerlerinin çatıları ile tenteneleri çöktü.

Olay, Sadri Artunç Caddesi'nde meydana geldi. Yoğun kar yağışının ardından biriken karın ağırlığına dayanamayan iş yerlerine ait çatı ve tenteneler çöktü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Esnaflar da çatı ve tentelerde biriken karların temizlenmesi için çalışma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
