Safranbolu'da Kamyonet Alevlere Teslim Oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alevlere teslim olan kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Olay ilçeye bağlı Çıraklar köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Hasan Duyku'nun çalıştırmaya çalıştığı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Muhtar aracından inerken, alevler tüm kamyoneti sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi. Yangın kısa sürede ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanan kamyonet kullanılmaz hale geldi. - KARABÜK