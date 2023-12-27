Safranbolu'da İki Katlı Ev Yanarak Kül Oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki katlı bir ev yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kirkille Mahallesi'nde Muharrem Kutlu ve kardeşlerine ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evin yanındaki ardiyeye de sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evi saran alevler söndürülerek yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. - KARABÜK