Safranbolu'da Hırsızlık Yapan Şahıslar Sebzelerle Yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin bahçesine hırsızlık amaçlı giren 2 kişi, az miktarda para edecek hurda malzemelerle yetinmeyince, bahçede etkili olan salatalık, fasulye, domates ve kabakları toplayarak kaçarken jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında bir kişi bahçesinde tanımadığı 2 şahsın olduğunu ihbar etmesi üzerine bölgeye İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma aracını gören ve kaçan iki kişi kovalamaca sonucu ormanlık alanda kıskıvrak yakalandı. Kovalamaca sonrası yakalanan şahıslar, bahçeden topladıkları, fasulye, salatalık, kabak gibi sebzelerin yanı sıra diğer malzemeler ev sahibine teslim edildi.

Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınan 2 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. - KARABÜK