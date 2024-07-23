Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Safranbolu'da hint keneviri ele geçirildi.

Safranbolu ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda bir şahsın bahçesine ekilmiş 17 kök hint keneviri ele geçirildi. Ekiplerce kenevirler yerlerinde sökülerek imha edilirken, ifadesi alınan bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK