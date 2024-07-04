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Safranbolu'da çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla evlere sıçramadan söndürülürken, yaklaşık 45 dönümlük alan zarar gördü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla evlere sıçramadan söndürülürken, yaklaşık 45 dönümlük alan zarar gördü.

Olay, ilçeye bağlı Kadıbükü köyünde meydana geldi. Yerleşim yerine yakın bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kurumuş otlar nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler yerleşim alanlarına doğru ilerlemeye başladı.

Alevleri fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri bölgede hızlıca çalışma başlatırken, yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Yaklaşık 45 dönümlük alanda etkili olan yangının verdiği zarar dron ile görüntülenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Köylüler yangını görür görmez durumu yetkililere bildirdiklerini, kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle de panik yaşadıklarını dile getirdiler. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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