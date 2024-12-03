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Safranbolu'da Bıçaklı Kavga: Eski Muhtar Yaralandı

Safranbolu'da Bıçaklı Kavga: Eski Muhtar Yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda eski muhtar Ercan T. yaralandı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan Koray S. yakalanarak gözaltına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada eski muhtar yaralandı.

Olay, Yenimahalle Sadri Artunç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ercan T. ile Koray S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koray S. yanında taşıdığı bıçakla Ercan T.'yi bıçakladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ercan T.'nin bir dönem önce muhtar olduğu öğrenildi.

Öte yandan bıçaklı saldırgan ise polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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