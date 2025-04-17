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Safranbolu'da Bacadan Yangın Çıktı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir binanın giriş katındaki işletmenin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, maddi hasara yol açtı ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bacadan çıkan alevler paniğe neden oldu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katındaki işletmenin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Sadri Artunç Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında faaliyet gösteren bir işletmenin bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın, işletme ve binada maddi hasara yol açarken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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