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Safranbolu'da Alkollü Sürücü Şarampole Devrildi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün otomobili şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı otomobilin sürücüsünün 1.50 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'nden iniş yapan Yunus A. yönetimindeki 06 EAT plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredekiler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak otomobilden çıkarılan sürücü ve yolcu Duygu A. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde sürücünün 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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