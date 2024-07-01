Safranbolu'da Alkollü Sürücü Şarampole Devrildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı otomobilin sürücüsünün 1.50 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'nden iniş yapan Yunus A. yönetimindeki 06 EAT plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredekiler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak otomobilden çıkarılan sürücü ve yolcu Duygu A. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde sürücünün 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi. - KARABÜK