Safranbolu'da 46 günde aynı mahallede ikinci konak yangını

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 46 günde aynı mahallede ikinci tarihi konakta alevlere teslim olurken, çıkan yangında alevlere teslim olan 200 yıllık tarihi konakta soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak'ta uyku bozukluğu doktoru Hakan Horuk'a ait 2 katlı 200 yıllık tarihi konağın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. 3 ay önce satın alınan ve tadilatın devam ettiği konakta çıkan ve ahşap olmasından dolayı alevlerin hızla büyüyerek tüm konağı sardığı yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sonrası milyonluk tarihi konağın büyük kısmı çökerken, yaklaşık 6 saattir soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Diğer yandan yine aynı mahallede 21 Kasım sabahı da 200 metre mesafede 3 katlı 150 yıllık tarihi bir konak daha yanmıştı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KARABÜK