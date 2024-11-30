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Safranbolu'da 350 Yıllık Tarihi Konağın Yangını

Safranbolu'da 350 Yıllık Tarihi Konağın Yangını
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, uzun süredir kullanılmayan 350 yıllık Sağır Şakir Konağı'nda çıkan yangın, konaktan geriye harabe kalmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale etse de konağın yapısında zaman zaman çökme meydana geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan 350 yıllık tarihi konak yangınından geriye harabesi kaldı.

İlçeye bağlı tarihi Yörük köyünde bulunan Şakir Özküçük'e ait ve uzun süredir kullanılmayan 3 katlı tarihi Sağır Şakir Konağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Konaktan yükselen alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede bütün konağı saran alevler itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında zaman zaman çökmelerin meydana geldiği konaktan geriye harabe kalırken, 2 gün önce ise konağın son görüntüleri dron çekimlerine yansımıştı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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