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Şafak operasyonuyla yakalanan hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi

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Adıyaman'da polis ekiplerince yapılan şafak operasyonuyla yakalanan hırsızlık şüphelisi 7 şahıs, adliyeye sevke edildi. Şahısların soydukları evlerden yaklaşık 1 milyon TL değerinde malzeme çaldıkları belirtildi.

Şafak operasyonuyla yakalanan hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da polis ekiplerince yapılan şafak operasyonuyla yakalanan hırsızlık şüphelisi 7 şahıs, adliyeye sevke edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde 10 evden hırsızlık ve 1 motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştığı iddia edilen A.B., B.B., Ö.F.K., A.Y., M.F.A., M.T. ve Z.A.B., isimli şahıslara yönelik Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince fiziki ve teknik takibe alınmış ve şahısların adreslerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenmişti. 6 Farklı adreste gözaltına alınan toplam 7 şahıs, Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Öte yandan şahısların soydukları evlerden yaklaşık 1 milyon TL değerinde malzeme çaldıkları belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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