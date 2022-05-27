Şafak operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı - Haberler

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Şafak operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şafak operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan şahısların ikametlerine şafak operasyonu düzenlendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan şahısların ikametlerine şafak operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde daha önceden yaşanılan kasten adam yaralama, tehdit ve mala zarar verme gibi konulardan dolayı haklarında yakalama kararı bulunan B.Ç., S.Ç., isimli şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde her iki şahsın bulunmuş olduğu Mimar Sinan Mahallesinde adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında evlerinde bulunan her iki şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan evde yapılan aramalarda ise 2 adet tek kırma tüfek ile 1 adet tabancaya polis ekiplerince el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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