Sadakatsizlik ağır tahrik kabul edildi

Denizli'de 3 yıl önce boşanma aşamasındaki eşi Hafize Kurban'ı çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Uğur Kurban, yeniden yargılanacak. Hafize Kurban'ın evli olduğu dönemde sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı dikkate alındığında fazla ceza verildiğine hükmeden Yargıtay, Uğur Kurban'ın tekrar yargılanmasına karar verdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi 23 yaşındaki Hafize Kurban'ı, 27 Ağustos 2019 tarihinde çocuğunun gözü önünde boynundan bıçaklayarak ölümüne sebep olan 25 yaşındaki Uğur Kurban hakkında, "tasarlayarak eşi öldürme", "kasten yaralama", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından dava açılmıştı. Cumhuriyet savcısının bir önceki duruşmada, "tasarlayarak eşi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ettiği Uğur Kurban'ın yargılandığı davanın 5 Kasım 2020 günü görülen 10'uncu duruşmasında karar çıktı. Uğur Kurban'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çevrildi. Denizli Adalet Sarayı önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, sanık Uğur Kurban'a verilen cezanın yetersiz olduğu gerekesiyle karara tepki göstermişlerdi.

Yerel mahkemenin verdiği karar bozuldu

Uğur Kurban'ın avukatları, Antalya Bölge İdare Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne yaptıkları temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından Yargıtay'a başvurdu. İtirazı haklı bulan Yargıtay 1. Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Kararda öldürülen Hafize Kurban'ın evli olduğu dönemde gönül ilişkisi olduğu ve görgü tanıklarının anlattıkları, telefon kayıtlarıyla birlikte dosyada yer aldığı belirtildi. Hafize Kurban'ın evli olduğu dönemde sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı dikkate alındığında asgari oranda haksız tahrik indirimi yapılmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği kararın bozulduğunun belirtilmesinin ardından gerekçede makul oranda ceza indirimi yapılmadığı ve bu yüzden fazla ceza verildiği ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa