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Saçlarından tutup taksiye zorla bindirdi: 3 genç kızı böyle darp ettiler

3. Sayfa Haberleri

Saçlarından tutup taksiye zorla bindirdi: 3 genç kızı böyle darp ettiler Bursa'nın İnegöl ilçesinde.

Saçlarından tutup taksiye zorla bindirdi: 3 genç kızı böyle darp ettiler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde. meydana gelen olayda 2 erkeğin 3 genç kızı darp ettikleri anlar amatör kameraya saniye saniye yandı.

Olay dün gece saatlerinde Süleymaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 erkek, kaldırım üzerinde 3 genç kadına, saldırdılar. 2 kişi, tekme tokat darp ettikleri 3 kadını, zorla ticari taksiye bindirip gittiler. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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