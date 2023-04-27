Saçlarından tutup taksiye zorla bindirdi: 3 genç kızı böyle darp ettiler
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Saçlarından tutup taksiye zorla bindirdi: 3 genç kızı böyle darp ettiler Bursa'nın İnegöl ilçesinde.
Saçlarından tutup taksiye zorla bindirdi: 3 genç kızı böyle darp ettiler
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde. meydana gelen olayda 2 erkeğin 3 genç kızı darp ettikleri anlar amatör kameraya saniye saniye yandı.
Olay dün gece saatlerinde Süleymaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 erkek, kaldırım üzerinde 3 genç kadına, saldırdılar. 2 kişi, tekme tokat darp ettikleri 3 kadını, zorla ticari taksiye bindirip gittiler. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa