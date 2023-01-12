Saç kurutma makinesi evi yaktı 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Kuşadası ilçesinde banyodaki prize takılı olan saç kurutma makinesinden çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde banyodaki prize takılı olan saç kurutma makinesinden çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın bugün saat 17.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yer alan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banyoda prize takılı halde olan saç kurutma makinesinden yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası İtfaiye Aydın 3. Sayfa Haberler

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