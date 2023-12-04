Sabuncubeli Tünelleri Trafiğe Kapatıldı

İzmir ile Manisa'yı birbirine bağlayan Sabuncubeli Tünelleri, yaşanan elektrik arızası nedeniyle her iki istikamette de geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İzmir ile Manisa'yı birbirine bağlayan Sabuncubeli Tünelleri, yaşanan elektrik arızası nedeniyle her iki istikamette de geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya kanalında yapılan açıklamaya göre, İzmir ile Manisa'yı birbirine bağlayan Sabuncubeli Tünellerinde yaşanan elektrik arızası nedeniyle her iki istikametin de trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Yolu kullanacakların dağ yolunu tercih etmelerinin gerektiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sabuncubeli tünellerinde her iki istikamette yaşanan elektrik arızası nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup akım eski dağ yolundan verilmektedir. Çalışmanın 16.30'a kadar süreceği tahmin edilmektedir. Sayın yol kullanıcılarımızın bilgisine sunulur." - İZMİR