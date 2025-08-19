Sabuncubeli Geçidinde Tır Arızası Trafiği Felç Etti

Manisa ve İzmir'i bağlayan Sabuncubeli geçidinde tünel bakım çalışması nedeniyle eski yolu kullanan tırın makas kesmesi yolu trafiğe kapadı. Uzun kuyrukların oluştuğu Sabuncubeli Geçidinde arızanın giderilmesi sonrası yol trafiğe kontrollü bir şekilde açıldı.

Manisa ve İzmir'i birbirine bağlayan Sabuncubeli Tünelinde bakım çalışması sebebiyle sürücüler eski yola yönlendirildi. Eski yolu kullanan 35 AT 7182 plakalı tırın makas kesmesi dolayısıyla dorse kısmı yola paralel gelerek yolu kapattı. İhbar üzerine bölgeye trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arızalanan tırın yolu kapatması dolayısıyla uzun kuyruklar oluşurken daha fazla yığılma yaşanmaması amacıyla Sabuncubeli Tüneli trafiğe açılarak sürücüler tünele yönlendirildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonrası giderilen arızanın ardından her iki yol da trafiğe açıldı. - MANİSA