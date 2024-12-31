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Sabit Bülbül'ün Cenazesi Konya'da Toprağa Verildi

Sabit Bülbül'ün Cenazesi Konya'da Toprağa Verildi
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Erzurum'da kaybolduktan iki gün sonra cansız bedeni bulunan öğretmen Sabit Bülbül, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına ailesi ve meslektaşları katıldı.

Erzurum'da kendisinden haber alınmayan ve 2 gün sonra aracı Aşkale ilçesinde terk edilmiş olarak bulunan ve yapılan aramada cansız bedeni Karasu'dan çıkarılan öğretmen Sabit Bülbül'ün cenazesi memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi'nde İmam-Hatip Ortaokulunda müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Sabit Bülbül'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Erzurum İl Jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Sabit Bülbül'ün otomobili kaybolduktan iki gün sonra Aşkale ilçesine bağlı Karasu Mahallesi'nde arazide terk edilmiş halde bulundu. Dalgıçların da bulunduğu ekiplerin Karasu Mahallesi ile HES göletinin bulunduğu 4 kilometrelik nehir boyunca yaptığı aramada öğretmen Sabit Bülbül'ün cansız bedeni dalgıçlar tarafından Karasu'da bulundu. Sabit Bülbül'ün cenazesi Erzurum'dan memleketi Konya'ya gönderildi. Sabit Bülbül için merkez Meram ilçesi Kurtuluş Mezarlığında ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Sabit öğretmenin cenaze namazına ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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