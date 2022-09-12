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Sabıkalı kavşakta okulun ilk günü faciadan dönüldü

3. Sayfa Haberleri

Sabıkalı kavşakta okulun ilk günü faciadan dönüldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde sürekli kazaların yaşandığı Pehlivan Kavşağına çözüm beklenirken, okulların açıldığı ilk gün okul servisi ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde sürekli kazaların yaşandığı Pehlivan Kavşağına çözüm beklenirken, okulların açıldığı ilk gün okul servisi ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kavşaktan kontrolsüz kavşaktan karşıya geçmeye çalışan okul servisi ile anayoldan ilerleyen dikkatsiz motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle sürücü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu maddi hasarın oluştuğu her iki araç, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla kavşaktan kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan 1 kişinin yaralandığı kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kontrolsüz kavşaktan karşıya geçmeye çalışan okul servisinin, hızla gelen ve kaza yaşanmaması için manevra yapmaya çalışan motosiklete çarptığı ve çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu anlar yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Denizli 3. Sayfa Haberler

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