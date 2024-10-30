Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kaçak Hayvan Operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcuya yönelik düzenlenen operasyonda, 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve kontroller kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcu takibe alındı. Yolcunun tedirgin ve şüpheli hareketleri üzerine x-ray tarama sistemi ile yapılan bagaj kontrolünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı arama yapılan bagajda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olabileceği değerlendirilen beyan edilmemiş farklı türlerde 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. - ANKARA