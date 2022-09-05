Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sabaha karşı girdiği sitede önce kapıyı zorladı, sonra bisiklet çalarak kaçtı

3. Sayfa Haberleri

Sabaha karşı girdiği sitede önce kapıyı zorladı, sonra bisiklet çalarak kaçtı

Bursa'da bir hırsız, girdiği sitede önce bina kapılarını zorladı, ardından bahçedeki bisikleti çalarak gözden kayboldu.

Bursa'da bir hırsız, girdiği sitede önce bina kapılarını zorladı, ardından bahçedeki bisikleti çalarak gözden kayboldu. O anlar, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı 6.30 sıralarında girdiği sitede önce bina kapılarını kontrol eden hırsız, kapıları açamayınca site bahçesinde bulunan bisikleti çalarak hızlıca kaçtı. Sabah, bisikletinin yerinde olmadığını fark eden site sakini, güvenlik kameralarını incelediğinde bisikletinin çalındığını gördü. Vatandaş, yaşadığı şok sonrası şahsın yakalanması için polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title