Sabah saatlerinde aniden yükselen dumanlar endişeye sebep oldu

Eskişehir'de günün erken saatlerinde bir fırının bacasında bilinmeyen sebeple çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Eskişehir'de günün erken saatlerinde bir fırının bacasında bilinmeyen sebeple çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 08.00 sularında Odunpazarı İlçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi üzerindeki bir fırın bacasında çıktı. Bilinmeyen bir sebeple aniden alev alan bacadan dumanlar yükselirken, yangın çevredeki vatandaşların paniklemesine sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler yangını büyümeden başarıyla söndürürken, dakikalarca soğutma çalışmaları yapıldı. - ESKİŞEHİR